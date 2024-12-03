تركي آل الشيخ يواصل الترويج للنسخة الجديدة من حفل "Joy Awards"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للنسخة الجديدة من حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته يوم 18 يناير 2025، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تركي مقطع فيديو ترويجي للحفل المرتقب عبر حسابه على "إنستجرام"، وأوضح استمرار عملية التسمية للوصول إلى مرحلة التصويت وعلق: "7 أيام تفصلنا عن التصويت، لا تفوتوا الفرصة لدعم نجومكم المفضلين وأعمالهم الفنية للفوز بحفل جوي أواردز"، وتضمن الفيديو رسالة توضيحية وهو أن أسبوع فقط وتنتهي مرحلة التسمية، ويتضمن أربعة مرشحين عن كل فئة يتأهلون إلى مرحلة التصويت، هم من نالوا أعلى نسبة تسمية.

ويواصل تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض"، التي تشهد حضور جماهيري كبير، وأوضح أن موسم الرياض وصل إلى 6 ملايين زائر حتى الآن من جميع أنحاء العالم.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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