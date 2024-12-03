منع عرض فيلم الفانتازيا "Wicked" في الكويت لهذا السبب

كتب- مروان الطيب:

منعت الكويت فيلم الفانتازيا والرومانسية "Wicked" من العرض بالسينمات قبل ساعات من بدء عرضه، حيث كان من المقرر طرحه يوم الخميس 5 ديسمبر الجاري.

وكان السبب وراء منع الكويت عرض الفيلم بدور العرض السينمائي، نظرًا لتقارير كشفت عن وجود شخصية "مثلية" ضمن أحداث الفيلم الذي بدأ عرضه مؤخرًا بدور العرض الأمريكي يوم 22 نوفمبر الماضي، وذلك وفقًا لصحيفة "القبس".

ويحقق فيلم "Wicked" نجاحًا ملحوظًا سواء بشباك التذاكر الأمريكي أو العالمي، حيث بلغت إيراداته بدور العرض الأمريكي لـ 263 مليون دولار، وعالميًا بـ 360 مليون من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 150 مليون دولار.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم وهم المغنية العالمية أريانا جراندي، الممثلة الإنجليزية سينثيا إيريفو، جيف جولدبلوم.

وينتمي فيلم "Wicked" لنوعية الأفلام الموسيقية، وهو مأخوذ من مسرحية شهيرة تحمل نفس العنوان مبنية على رواية جريجوري ماجوايا عام 1995، وهي نفسها إعادة سرد للرواية الكلاسيكية "الساحر الرائع أوز" عام 1900 لفرانك بوم.

حاز الفيلم على تقييمات مرتفعة من قبل عدد من المواقع المختصة بتقييم الأفلام حول العالم منها موقع "IMDB" وحصل على تقييم 8.1/10.

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