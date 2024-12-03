منة شلبي توجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بعد نجاح مسرحية "شمس وقمر" في "موسم الرياض"

محمد رمضان ينشر فيديو يجمعه مع عدوية من كواليس آخر تعاون فني بينهما

كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة منة شلبي، الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد نجاح مسرحية "شمس وقمر" التي انتهى عرضها أمس الاثنين ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشرت منة شلبي صور من كواليس المسرحية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "كانت تجربة عظيمة واستثنائية مع كل فريق عمل شمس وقمر، وجزيل الشكر للجمهور العظيم والدعم من قبل معالي المستشار تركي ال الشيخ".

وشارك ببطولة مسرحية "شمس وقمر" مجموعة من النجوم وهم بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبد العظيم، تأليف محمد عز الدين، أشعار منة عدلي القيعي، إخراج عمر المهندس، وتم عرضها في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر على مسرح بكر الشدي.

ويعرض للفنانة منة شلبي حاليًا فيلم "الهوى سلطان" ويشاركها البطولة الفنان أحمد داود ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر المصري.

يذكر أن، منة شلبي تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية.

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