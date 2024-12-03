ممثلة فرنسية شهيرة تستعيد ذكريات رحلتها إلى مصر والقفز أمام الأهرامات

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كتب- مروان الطيب:

كشفت الممثلة الفرنسية العالمية، بوم كليمنتيف عن زيارتها لمصر خلال جولة سياحية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت بوم صور من رحلتها لمنطقة الأهرامات، حيث ظهرت وهي تمارس هواية الهبوط بالمظلات وعلقت: "ذكريات ساحرة، الأهرامات العظيمة".

واشتهرت بوم كليمنتيف بالمشاركة في سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "Guardians of the Galaxy" عام 2014، إلى جانب مشاركتها النجم العالمي توم كروز بطولة أخر أجزاء سلسلة أفلام "Mission Impossible" المقرر طرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي بشهر مايو 2025.

يذكر أن، آخر مشاركات بوم كليمنتيف كانت بفيلم الأكشن والكوميديا "The Killer’s Game" وعرض بشهر سبتمبر الماضي.

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