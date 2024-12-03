بسبب كسر في القدم.. وفاء عامر تعتذر عن تصوير مسلسل "سيد الناس"

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة وفاء عامر، اعتذارها عن استكمال تصوير دورها في مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2024، وذلك بعد أن تعرضت لأزمة صحية نتيجة إصابتها بكسر في القدم.

وكشف مصدر قريب لـ"مصراوي" أن الإصابة كانت قوية وأدت إلى وضع الجبيرة، وأعربت وفاء عن حزنها الكبير بسبب عدم تمكنها من المشاركة في العمل".

مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل.

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