الراحل محمد رحيم يدخل تريند "إكس" بعد إحالة شيرين عبدالوهاب للتحقيق

كتب- مصطفى حمزة:

دخل الملحن الراحل محمد رحيم، قوائم تريند موقع "إكس"، بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية عن إحالة المطربة شيرين عبدالوهاب، للتحقيق، بسبب الأزمة المثارة حول تعليقها "سيئة جارية"، عند الحديث عن الراحل.

الملحن الراحل محمد رحيم، الذي رحل عن عمر 45 عام، دخل القائمة، عقب القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء، من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والذي نص على إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب، للتحقيق، بسبب الأزمة التي أثارتها "زلة لسانها" عند حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم، في حفلها بالكويت.

المطربة شيرين عبد الوهاب، خلال جمهور حفلها الذي أقيم في الكويت، مساء الجمعة الماضية، وهي تطلب من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، قالت " تعالوا نعمل سيئة جارية ونقرا الفاتحة"، قبل أن تعود وتقدم اعتذارها عن الخطأ.

نقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية، قررت اليوم، استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها عما بدر منها، وأكدت في بيانها أن سلوك المطربة، يتنافى تماماً مع كل القيم والمبادئ

موضحة أن "قراءة فاتحة كتاب الله عز وجل ليست هزواً ولا مجال للضحك وقت تلاوتها أو ذكرها، وحُرمة الموت لها جلالتها وقدسيتها ووجب احترامها علي الجميع أياً كان، وتمثيلنا لوطننا الحبيب بالخارج وداخل بلاد الأشقاء لابد وأن يعرف الجميع قيمته" .

سيئة جارية