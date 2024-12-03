محمود الليثي يشارك جمهوره صورًا من كواليس مسرحية "شمس وقمر"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمود الليثي، متابعيه صورًا جديدة من كواليس مسرحية شمس وقمر بطولة الفنانة منة شلبي.

ونشر الليثي صورًا تجمعه بـ منة شلبي وفريق عمل المسرحية علي خشبة المسرح، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "لقد انتهى فصل جديد بنجاح.. فصل مليء بالفرح والتحديات.. كنت محظوظًا جدًا أن أكون جزءًا من هذا المشروع الرائع مع هؤلاء الأشخاص الرائعين.. خاصة للنجمة المدهشة منة شلبي الجميلة من الداخل والخارج.. التي كانت محترفة للغاية ومساعدة للجميع، شكرًا لكل شخص بذل جهدًا لجعل هذا يحدث".

جدير بالذكر أن مسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا، والمسرحية من إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.

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