رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية "ولا بفتكرك".. فيديو

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان رامي جمال أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم "ولا بفتكرك"، وذلك على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية "ولا بفتكرك" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا أغنية "وجوده تعبني" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

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