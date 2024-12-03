أحمد السبكي يطرح بوسترات فيلم "بضع ساعات في يوم ما" استعدادًا لعرضه بالسينمات

محمد رمضان ينشر فيديو يجمعه مع عدوية من كواليس آخر تعاون فني بينهما

كتبت- نوران أسامة:

طرح المنتج أحمد السبكي البوسترات المنفردة، لفيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وذلك استعدادًا لطرحة في دور العرض السينمائي، وذلك يوم 26 ديسمبر الجاري.

وروج السبكي للفيلم ونشر البوسترات الدعائية عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

يذكر أن فيلم "بضع ساعات يوم ما"، بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وهو من تأليف محمد صادق ومقتبس من رواية بنفس الاسم، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.

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