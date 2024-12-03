داليا مصطفى تنشر صور لها وتعلق: "دي من أصعب فترات حياتي"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها مقطع فيديو لها، يضم عدد من الصور، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت داليا، الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "دي صور منزلاها قبل كده معظمها مبسوطة وبضحك، بس دي من أصعب فترات حياتي، أوعوا يغركم الصور، واللي من بره بس حابة أقول إني دلوقتي فخورة أوي بنفسي، ومبسوطة أوي بكل درس اتعلمته وشكرًا أوي للي علمني الدرس ده والشكر لكل أصدقائي اللي كانوا جنبي والشكر الأول والأخير لربنا الحمد لله".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر منورة، أحلى انشراح في الدنيا، القمرايا، قمر يا دودو، ربنا معاكي، ربنا يسعد قلبك، ماشاء الله".

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت في مسلسل "روج أسود"، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، غادة طلعت، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، وآخرين.

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