تركي آل الشيخ يروج لحفل محمد حماقي بالرياض

كتبت- سهيلة أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل الفنان محمد حماقي، المقرر إقامته يوم الأربعاء الجاري الموافق 4 ديسمبر، ضمن فعاليات أكبر بطولة جولف بالرياض.

ونشر "تركي" بوستر الحفل عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، وعلق: "يحيي الفنان محمد حماقي حفلة في أكبر بطولة جولف بالرياض، في نادي الرياض للجولف 4 ديسمبر".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ شهد في مطلع نوفمبر الجاري افتتاح استديوهات الحصن – Big time، في احتفالية كبرى أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

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