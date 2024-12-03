"فهمت معنى كلمة خوف".. ريهام عبدالغفور تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها

كتبت- نوران أسامة:

أحيت الفنانة ريهام عبد الغفور، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم.

ونشرت ريهام، صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، كتبت: "زي النهاردة فهمت معنى كلمة ظهري اتكسر، فهمت معنى كلمة خوف، فهمت يعني إيه الواحد يكبر فجأة، فهمت كلمة الحياة مبقاش ليها طعم، فهمت كلمة، مش حاسة بأمان، فهمت الوجع".

وتابعت: "كل يوم يا أبويا بتأكد إن الخسارة كبيرة أوي وغير محتملة، كل يوم بستناك ترجع عشان أحكيلك، بحبك يا أحن وأطيب وأكرم وأعظم أب، وحشتني أوي يا حبيبي ووحشني أوي إحساسي وإنت جنبي، ربنا يسعدك في الجنة يارب، أسألكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن الفنان أشرف عبدالغفور رحل عن عالمنا ديسمبر من العام الماضي في حادث تصادم سيارة، عن عمر يناهر الـ 81 عامًا.

على جانب آخر الفنانة ريهام عبدالغفور تنتظر عرض مسلسلها الجديد "كتالوج"، ويشاركها بطولته محمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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