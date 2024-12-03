طرح البوستر الرسمي لفيلم "فقرة الساحر"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحة منصة "يانجو بلاي" البوستر الرسمي لمسلسل "فقرة الساحر" بطولة طه دسوقي وأسماء جلال.

ونشر الحساب الرسمي للمنصة البوستر عبر حسابهم على "إنستجرام"، وعلق الحساب: "في ناس طماعين، وفي إحنا، البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر، من أعمال يانجو بلاي الأصلية 19 ديسمبر حصريًّا على يانجو بلاي".

المسلسل يضم نخبة من الفنانين: أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة مع ظهور استثنائي لكبار النجوم في أدوار خاصة.

"فقرة الساحر" مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة. يتكون المسلسل من 8 حلقات، تم تصويرها في مواقع مختلفة بين مصر والمغرب، وتدور الأحداث حول ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية. يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة.

المسلسل من إنتاج "تي فيجين"، تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن، الذي يعود للساحة الدرامية بعد غياب ثلاث سنوات بعد نجاحه الكبير في أخر أعماله "لعبة نيوتن".

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