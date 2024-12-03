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في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

12:29 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

تامر عاشور

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كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي، يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات أكبر بطولة جولف بالمملكة العربية السعودية.

شارك عاشور البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وعلق: "حبايبنا في الرياض الغالية، هستناكم يوم ٥ ديسمبر في نادي الرياض للجولف في أكبر بطولة جولف في الرياض".

يذكر أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "وداع وداع"، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر ، جيتار مصطفى نصر.

تامر-عاشور

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