المستشار تركي آل الشيخ طلب التواصل معه.. من هو الطفل سامي أشرايطي؟

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كتب-مصطفى حمزة:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، لطفل يغني، وطلب المساعدة في التواصل معه.

المستشار تركي آل الشيخ، نشر المقطع، وكتب: "عاوزه اللي يعرفه ياليت يخليه يتواصل معايا".

ومن جانبه رد الطفل سامي أشرايطي، وكتب في تعليقه: "أنا الطفل اللي يغني أشكرك سيدي على التشجيع".

من هو سامي؟

- مغربي الجنسية، من مدينة تازة .

- والده الموسيقي عمر أشرايطي.

- شارك سامي عام 2017 في الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز".

- قدم سامي، في البرنامج أغنية "آه يا دنيا" للمطربة بوسي.

- لم ينجح سامي في تخطي مرحلة الصوت، إذ لم يتم اختياره من أعضاء لجنة التحكيم، وهم المطرب كاظم الساهر، والمطربة نانسي عجرم، والمطرب تامر حسني.

- شارك سامي، في البرنامج وعمره 8 سنوات

- عمره حاليا 15 عام

- رياضي، شارك في منافسات ألعاب قوى، وملاكمة، وكرة قدم.

- شارك في حفلات عديدة، مع الفنان المغربي فؤاد زبادي.

- له قناة باسمه في موقع يوتيوب، ويقدم عبرها أغاني رموز الأغنية، وفي مقدمتهم كوكب الشرق أم كلثوم.