لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كوثر مصطفى تكشف لمصراوي كواليس أحدث أغانيها مع محمد منير

11:17 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد منير
  • عرض 3 صورة
    منير (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مصطفى حمزة:

يواصل النجم الكبير محمد منير، جهوده لتقديم ألبومه المقبل، إذ بدأ تسجيل مجموعة من أغانيه.

الشاعرة كوثر مصطفى، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قالت: "الكينج لديه حماس كبير في تقديم ألبوم مختلف في أفكاره الموسيقية، وأشعاره، ولهذا يواصل تقريبا الليل بالنهار، للعمل على إنجازه بالرؤية الفنية التي يبحث عنها".

وتابعت: "من جهتي في غاية السعادة، أن أكون ضمن التجربة، لإني كنت ومازلت أراه مصدر إلهامي الشعري، وفي تجربتنا الجديدة، وضع اللحن الملحن المتميز زياد الطويل".

النجم محمد منير يتعاون في ألبومه للمرة الأولى، مع الشاعرة منة القيعي، والملحن عزيز الشافعي، وتولى توزيع الأغنية الموزع الموسيقي أسامة الهندي.

محمد منير كوثر مصطفى اغاني كوثر مصطفى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الموسيقيين تستدعي شيرين للتحقيق بعد حديثها عن محمد رحيم.. ومصطفى كامل: استهترت بالقيم

إعلان

إعلان

رياح وأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين المقبل
زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط