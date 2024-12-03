كوثر مصطفى تكشف لمصراوي كواليس أحدث أغانيها مع محمد منير

مصطفى حمزة:

يواصل النجم الكبير محمد منير، جهوده لتقديم ألبومه المقبل، إذ بدأ تسجيل مجموعة من أغانيه.

الشاعرة كوثر مصطفى، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قالت: "الكينج لديه حماس كبير في تقديم ألبوم مختلف في أفكاره الموسيقية، وأشعاره، ولهذا يواصل تقريبا الليل بالنهار، للعمل على إنجازه بالرؤية الفنية التي يبحث عنها".

وتابعت: "من جهتي في غاية السعادة، أن أكون ضمن التجربة، لإني كنت ومازلت أراه مصدر إلهامي الشعري، وفي تجربتنا الجديدة، وضع اللحن الملحن المتميز زياد الطويل".

النجم محمد منير يتعاون في ألبومه للمرة الأولى، مع الشاعرة منة القيعي، والملحن عزيز الشافعي، وتولى توزيع الأغنية الموزع الموسيقي أسامة الهندي.