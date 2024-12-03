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حميد الشاعري يفاجئ جمهوره بأحدث أغنياته "جوانا حنين"

10:02 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

حميد الشاعري

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فاجأ الكابو حميد الشاعري جمهوره بطرح أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" تحمل اسم "جوانا حنين"، وذلك بالتزامن مع احتفالات الجمهور بعيد ميلاده.

الأغنية التي حملت عنوانًا مليئًا بالحنين إلى الماضي هي من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، وغناء، وألحان، وتوزيع حميد الشاعري.

الأغنية لاقت إشادات واسعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالكلمات والألحان، وطالبوا حميد الشاعري بمزيد من الإصدارات الجديدة.

هذا المحتوى من

Asha
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