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إعادة عرض "خلي بالك من زيزي" يوميا على mbc

10:30 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    (2) MBC MASR - خلي بالك من زيزي- محمد ممدوح، محمد فراج وأمينة خليل
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    (5) MBC MASR - خلي بالك من زيزي- أمينة خليل
  • عرض 10 صورة
    (7) MBC MASR - خلي بالك من زيزي- محمد ممدوح وأسماء جلال
  • عرض 10 صورة
    (8) MBC MASR - خلي بالك من زيزي- بيومي فؤاد
  • عرض 10 صورة
    MBC MASR - خلي بالك من زيزي- أمينة خليل POSTER
  • عرض 10 صورة
    (1) MBC MASR - خلي بالك من زيزي- أمينة خليل
  • عرض 10 صورة
    MBC MASR - خلي بالك من زيزي- محمد ممدوح POSTER
  • عرض 10 صورة
    (6) MBC MASR - خلي بالك من زيزي- أمينة خليل، بيومي فؤاد وصفاء الطوخي
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    (4) MBC MASR - خلي بالك من زيزي- أمينة خليل وصبري فواز
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كتب-هاني صابر:

يعاد عرض مسلسل "خلي بالك من زيزي" يومياً على " MBCمصر"، بداية من اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 الساعة 7 مساءً.

ويجمع المسلسل أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، علي قاسم، نهى عابدين، أسماء جلال، صفاء الطوخي وهو من تأليف ورشة كتاب بإشراف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وتدور الأحداث حول شابة تعاني من الانفعاليّة الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها والتحكم بردود أفعالها، وتخوض رحلة للتصالح مع الذات والمجتمع ضمن الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي.

وتظهر"زيزي للوهلة الأولى مندفعة وحادة الطباع، لكن يتضح لاحقاً أن ثمّة أسباب ومبرّرات لتصرّفاتها الغريبة إذ تحاول حماية نفسها من خلال اندفاعها وتصرّفاتها الانفعالية"، ويُسلّط المُسلسل الضوء على الكثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية التي تطرح بأسلوب إجتماعي جذاب يدع الجميع للتعاطف معها".

خلي بالك من زيزي على MBC مصر إعادة عرض خلي بالك من زيزي مسلسل خلي بالك من زيزي امينة خليلي محمد ممدوح
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