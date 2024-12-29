"قاعد على الكرسي".. آخر ظهور لـ المطرب أحمد عدوية قبل رحيله (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل، المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية

وعقب رحيل زوجته السيدة السيدة ونيسة أحمد عاطف في 16 مايو 2024، أحيا المطرب أحمد عدوية حفلًا غنائيًا في نادي سيتى كلوب شبين الكوم، لصيف 2024 بالتعاون مع ليالي مصر، في يوم 21 يوليو من نفس العام.

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وظهر أحمد عدوية في الحفل جالسًا على كرسي على المسرح يرتدي حذاءً طبيًا، رفقة نجله محمد عدوية.

وأحيا الحفل أحمد عدوية ونجله محمد عدوية ورامي جمال ورضا البحراوي، والذي شهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما، وشهد تنوعا في النجوم والمطربين بين الغناء الشعبي ممثلا في أحمد عدوية ورضا البحراوي، والغناء الرومانسي بصوت رامى جمال ومحمد عدوية.

يعد هذا هو الحفل الأول الذي يحييه النجم الكبير أحمد عدوية بعد رحيل زوجته منذ ٣ أشهر.

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