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"كنت بحبه جدا".. نجيب ساويرس ينعى أحمد عدوية

11:53 م الأحد 29 ديسمبر 2024

المهندس نجيب ساويرس

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كتبت- منال الجيوشي
نعى المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، المطرب الكبير أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض

وكتب المهندس نجيب ساويرس: "الله يرحمه، كنت بحبه جدا، خالص عزائي للأسرة الكريمة"

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب

نجيب ساويرس أحمد عدوية وفاة عدوية
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