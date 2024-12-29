لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على الاسم الحقيقي للراحل أحمد عدوية

11:51 م الأحد 29 ديسمبر 2024

أحمد عدوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب_مصطفى حمزة

أعلن الفنان محمد عدوية، نجل المطرب الشعبي أحمد عدوية، وفاة والده، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

الفنان محمد عدوية، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة له مع والده، وكتب: "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر "

المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، كشف ان اسمه الحقيقي، ليس "عدوية".

وقال: "اسمي الحقيقي أحمد العدوي، والأسطوانة التي كنت أستعد لتقديمها، كان فيها غلطة في الاسم، وخلوها كده".

وتابع: "سبب تركي لمسقط رأسي المنيا، وقدومي للقاهرة إلى شارع محمد علي كان الفن وحلاوة الفن، ناس كتيرة قالت لي صوتك حلو.. زي أبويا، وقابلت كتير من الناس ناس كتيرة في شارع محمد علي.. وكنت أغني في أفراح".

المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، تعاون مع أبرز رموز التلحين، ولحن له المبدع بليغ حمدي، القمر المسافر، وياختي اسملتين، و غنى من ألحان الموسيقار هاني شنودة "زحمة يادنيا زحمة".

أحمد عدوية وفاة أحمد عدوية محمد عدوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - مصدر أمني يكشف تفاصيل دوي الانفجار داخل أكاديمية الشرطة
الجلاد: الإعلام المصري في تكوينه الحالي يمثل خطرًا على الدولة المصرية
رسميا.. إسرائيل تعلن إصابة نتنياهو بمرض خطير
تعطيل الدراسة غدًا بمدارس الإسكندرية.. وإجازة استثنائية للموظفات