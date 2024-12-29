تعرف على الاسم الحقيقي للراحل أحمد عدوية

كتب_مصطفى حمزة

أعلن الفنان محمد عدوية، نجل المطرب الشعبي أحمد عدوية، وفاة والده، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

الفنان محمد عدوية، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة له مع والده، وكتب: "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر "

المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، كشف ان اسمه الحقيقي، ليس "عدوية".

وقال: "اسمي الحقيقي أحمد العدوي، والأسطوانة التي كنت أستعد لتقديمها، كان فيها غلطة في الاسم، وخلوها كده".

وتابع: "سبب تركي لمسقط رأسي المنيا، وقدومي للقاهرة إلى شارع محمد علي كان الفن وحلاوة الفن، ناس كتيرة قالت لي صوتك حلو.. زي أبويا، وقابلت كتير من الناس ناس كتيرة في شارع محمد علي.. وكنت أغني في أفراح".

المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، تعاون مع أبرز رموز التلحين، ولحن له المبدع بليغ حمدي، القمر المسافر، وياختي اسملتين، و غنى من ألحان الموسيقار هاني شنودة "زحمة يادنيا زحمة".