أحمد جمال ينعى أحمد عدوية بكلمات مؤثرة

كتبت- منال الجيوشي

نعى الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، النجم الكبير أحمد عدوية، الذي وافته المنية منذ قليل

وكتب أحمد جمال: "البقاء لله، وفاة النجم الكبير أحمد عدوية، خالص عزائي لأخويا النجم محمد عدوية، ولكل أسرته ومحبيه ربنا يرحمك ويغفرلك يا عم أحمد"



الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب