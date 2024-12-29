عمرو الليثي ينعى أحمد عدوية: صاحب بصمة خالدة

كتبت- منال الجيوشي:

نعى الإعلامي عمرو الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة السينما المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية والذي وافته المنيه مساء اليوم الأحد.

ونشر عمرو الليثي عبر صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بالنجم الراحل أحمد عدوية، وعلق: "رحل المطرب الشعبي الكبير، رمز الفن الأصيل وصاحب البصمة الخالدة في عالم الغناء الشعبي، وقدم العديد من الأغاني الرائعة والتي ستظل خالدة في ذاكرة المشاهد والمستمع، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته".

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.