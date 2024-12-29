بهذه الطريقة.. محمد فؤاد ينعى المطرب الراحل أحمد عدوية

كتب - معتز عباس:

حرص المطرب محمد فؤاد، على نعي المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، الذي وافته المنية، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب "فؤاد" على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": ""إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"، ننعي ببالغ الحزن و الأسي وفاة المغفور له بإذن اللله، الفنان الكبير، أحمد عدوية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

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توفي منذ قليل، المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية.

رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الفنان الكبير أحمد عدوية، بعد صراع مع المرض.

ونشر محمد عدوية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك صورة تجمعه بوالده، وعلق: "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر"

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية اغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.