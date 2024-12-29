"جدعنة الزعيم".. ماذا فعل عادل إمام مع أحمد عدوية بعد تعرضه لحادث سير خطير؟

كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل، المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، والدة نجله المطرب محمد عدوية

السيد ونيسة كانت ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة "ON E"، وتحدثت عن موقف إنساني للفنان عادل إمام بعد تعرض زوجها لحادث.

وقالت: "عقب الحادث في الوقت ده مفيش فنان صغير او كبير مسألش عن عدوية لغاية ما قام بالسلامة، أستاذ عادل إمام على طول كان بيبعت لنا الراحل مصطفى متولي بصفة شبة يومية عشان يطمئن عليه".، كان بيحب أحمد أوي وكان بينهم صداقة قوية".

وتابعت:"يما قفلت الأوضة على نفسي وعيطت وأقول الدنيا وقفت ومفيش زيادة عن كدة".





وكان المطرب أحمد عدوية تعرض لحادث سير خطير كاد ينهي حياته في الـ40 من عمره.

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير أحمد عدوية، بعد صراع مع المرض

ونشر محمد عدوية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك صورة تجمعه بوالده، وعلق: "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر"

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.