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قصة صورة.. عندما غنى عبدالحليم "السح الدح إمبو" في حفل جمعه بأحمد عدوية

11:23 م الأحد 29 ديسمبر 2024

عبد الحليم حافظ

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كتبت- منال الجيوشي
رحل عن عالمنا منذ قليل، النجم الكبير أحمد عدوية، أحد أساطين الغناء الشعبي في مصر

عدوية صاحب الصوت الاستثنائي، التقطت له صورة شهيرة جمعته بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، في إحدى الحفلات

في هذا الحفل غنى العندليب أغنية عدوية الشهيرة "السح الدح إمبو" ليفاجئ "حليم" الحضور بغنائه للأغنية التي طالما هاجمها النقاد والصحفيين وقتها

وبحسب تصريح سابق لعدوية أن الحفل "انقلب" وقتها، كما قام هو بغناء أغنية حليم الشهير "خسارة خسارة"

النجم أحمد عدوية رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز ٧٩ عاما، بعد صراع مع المرض

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عبد الحليم حافظ أحمد عدوية
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