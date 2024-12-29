ماذا قال كريم عبد العزيز عن تعاونه مع هنا الزاهد في مسرحية الباشا؟.. والفنانة ترد

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالتعاون مع الفنانة هنا الزاهد، في مسرحية "الباشا"، التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال كريم، في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "أنا فرحان بـ هنا الزاهد، لأنه أول مرة نشتغل مع بعض، هنا نجمة كبيرة وروحها جميلة وفنانة بتعرف تعمل دراما وكوميدي وسعادتي بالشغل مع هنا لا توصف، هي تستاهل كل الخير في الدنيا".

من جانبها شاركت هنا مقطع الفيديو من حديث كريم عبدالعزيز على ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وردت: "ينهار أبيض أنا اللي ليا الشرف والله".

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وتعرض مسرحية الباشا في الفترة من 25 ديسمبر حتى 1 يناير 2025 برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

"الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، من إخراج رامي إمام، والأغاني من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

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