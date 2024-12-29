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وفاة المطرب الكبير أحمد عدوية

10:57 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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كتبت- منال الجيوشي
رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير أحمد عدوية، بعد صراع مع المرض

ونشر محمد عدوية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك صورة تجمعه بوالده، وعلق: "الله يرحمك يابابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر"

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب

أحمد عدوية وفاة أحمد عدوية الأغنية الشعبية
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