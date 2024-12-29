بالصور.. ساندي تنشر جلسة تصوير جديدة بـ"مريلة" المدرسة

"قاعد على الكرسي".. آخر ظهور لـ المطرب أحمد عدوية قبل رحيله (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة ساندي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، مع نهاية عام 2024، والتي نالت إعجاب متابعيها.

ونشرت ساندي مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، والتي ظهرت فيها مرتدية "مريلة" طالبة في مدرسة.

وأطلقت ساندي أغنية "هوب هوب" مؤخرًا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.



وتستعد الفنانة ساندي لطرح أغنية جديدة بعنوان "موقف"، تشترك في غنائها مع الفنان دياب.

وأغنية "موقف" من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، إخراج ساندي.

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