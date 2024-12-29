محامي شرير.. محمد هنيدي يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد هنيدي، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

وقال هنيدي، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي"، إنه لأول مرة يقدم شخصية رجل شرير، يجسدها المحامي عبد الستار خلال أحداث المسلسل، مرادفًا: "دي شخصية جديدة عليا أول مرة ألعب شخصية شرير، وكان نفسي ألعب دور محامي".

وأضاف: "المحامي بيدخل في غيبوبة 20 سنة وتاريخه معروف بالشراسة، وبعد مرور 20 سنة بيفوق، لكن الصدمة إنه بيواجه اللي عمله قبل 20 سنة، وفي ناس بتظهر ومفاجات كتير بتحصله طوال الـ30 حلقة".

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وتابع: "شخصيات المسلسل مكتوبة كويس وكل واحد بطل في عمله، وفي مفاجآت كتيرة الناس هتشوفها، السيناريو مكتوب حلو وهنشوف كوميديا لذيذة والفنانة سما إبراهيم مفاجأة المسلسل".

كان هنيدي وفريق المسلسل بدأوا تصوير مشاهدهم الأولى قبل أيام، ونشروا صورًا من الكواليس، ظهر خلالها هنيدي مع مجموعة من النجوم الذين يشاركونه البطولة، وبينهم الفنانة نهى عابدين، والفنان صبري فواز.

"شهادة معاملة أطفال" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج، بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، وليد فواز، نهى عابدين، جيهان خليل، سماء إبراهيم.

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