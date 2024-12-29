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بحضور عصام عمر.. بدء العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

09:02 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كلب رامبو بطل فيلم البحث عن رامبو من العرض الخاص (2)
  • عرض 7 صورة
    عصام عمر واحمد مالك
  • عرض 7 صورة
    كلب رامبو بطل فيلم البحث عن رامبو من العرض الخاص
  • عرض 7 صورة
    المنتج محمد حفظي من العرض الخاص لفيلم البحث عن رامبو
  • عرض 7 صورة
    المنتج محمد حفظي وصناع فيلم البحث عن رامبو من العرض الخاص
  • عرض 7 صورة
    أبطال وصناع فيلم البحث عن رامبو
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كتب- معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

انطلق اليوم الأحد، الموافق 29 ديسمبر، العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، في إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر.

شهد العرض الخاص حضور نجوم الفن وأبطال العمل السينمائي، أبرزهم الفنان عصام عمر بطل الفيلم، والفنان أحمد مالك، والفنانة ركين سعد، والمنتج محمد حفظي.

كما حرص صناع الفيلم، على إحضار الكلب "رامبو" بطل أحداث الفيلم، والتقاط الصور على "السجادة الحمراء".

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، نال مؤخرا تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، وحصد الجائزة الكبرى وجائزة النقاد بمهرجان سينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، ومن بطولة النجم الشاب عصام عمر، الذي يخوض أولى تجاربه السينمائية، ويشاركه البطولة ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء في تجربته التمثيلية الأولى.

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فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو نجوم الفن أحمد مالك
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