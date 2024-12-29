بهذه الطريقة.. محمد أنور يهنئ صديقه "أوس أوس" بعيد ميلاده

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد أنور التهنئة لصديقه الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أنور، ستوري مع أوس أوس، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت ألذ واحد في الدنيا".

وشارك محمد أنور في بطولة مسلسل "ديبو"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي حول شاب مستهتر يُدعى "ديبو"، يضطر للعمل في فندق لسداد ديونه عبر مكتب توظيف، ليكتشف أن الفندق مخصص لرعاية الحيوانات، مما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية لتتغير الأحداث بشكل كامل.

المسلسل من بطولة محمد أنور، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب وتأليف إيهاب بليبل.

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