"أعوذ بك من الحاسدين والحاقدين".. غادة إبراهيم تتعرض لحرق في يدها

القاهرة- مصراوي

تعرضت الفنانة غادة إبراهيم لحرق في يدها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك

وعلقت غادة إبراهيم على الصورة قائلة: "اللهم إني أعوذ بك من شر الحاسدين والحاقدين ومن شر الناظرين"

يذكر أن غادة إبراهيم ظهرت كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي عرض هذا العام بالسينمات

وشارك في بطولة الفيلم: هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي

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