"أكيد مش هيقول لا".. رامي إمام يكشف شرط "الزعيم" للعودة للتمثيل مرة أخرى

كتب - معتز عباس:

كشف المخرج رامي إمام، عن شرط "الزعيم" عادل إمام، للعودة مرة أخرى للتمثيل في عمل درامي أو سينمائي.

وقال رامي، في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "زي ما قولت قبل كدة في لقاء لو في اي سيناريو اتعرض عليه وبالنسبه له شايف انه يقدر يعمله، أو هو شايف إن في دور مختلف عن اللي عمله اكيد مش هيقول لا على حاجة زي كدة".

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يذكر أن، المخرج رامي إمام تعرض له مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والتي تعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير 2025.

مسرحية "الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز، انطلق عرضها الأربعاء 25 ديسمبر على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونفذت تذاكر الأيام الثلاثة الأولى بعد ساعات قليلة من طرحها.

"الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، من إخراج رامي إمام، والأغاني من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

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