تامر حسني يحضر مسرحية "الباشا" ويوجه رسالة لـ كريم عبدالعزيز وهنا الزاهد (صور وفيديو)

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كتب - معتز عباس:

أشاد المطرب تامر حسني، بأداء الفنان كريم عبدالعزيز أثناء عرض مسرحية "الباشا"، موجهًا له التهنئة.

ونشر تامر، مقطع فيديو له من حضوره مسرحية "الباشا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مليون مبروك لحبيبي وأخويا النجم الكبير أوي أوي بفنه وأخلاقه وروحه الجميلة كريم عبد العزيز".

وأضاف: "شُكراً لدعوتك أنت والنجمة الجميلة أوي أوي هنا الزاهد، حقيقي يا كيمو المسرحية فوق الروعه و دمك زي العسل كالعادة وكل الأبطال ملهمش حل، واحلى إخراج للمُخرج الكبير رامي إمام".

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وردت عليه الفنانة هنا الزاهد، وكتبت: ""نورتنا وكلنا كنا مبسوطين بوجودك يا أحلى تيمو ، مبسوطين إن المسرحية عجبتك"

كما علق المخرج رامي إمام، وكتب: "نورتنا وشرفتنا يا تامر وكنا مبسوطين بوجودك في وسطنا وبشكرك علي كلامك الرائع والجميل عن المسرحية".

مسرحية "الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز وانطلق عرضها الأربعاء 25 ديسمبر على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونفذت تذاكر الأيام الثلاثة الأولى بعد ساعات قليلة من طرحها.



وتعرض مسرحية الباشا في الفترة من 25 ديسمبر حتى 1 يناير 2025 برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

"الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، من إخراج رامي إمام، والأغاني من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

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