بإطلالة شتوية.. داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها، صور من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت داليا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، ارتدت خلالها "بالطو" باللون البنفسجي وبنطلون أسود.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "شياكة وحلاوة، قمر، ربنا يحفظك، قمر يا حبيبتي، أنيقة ماشاء الله".

يذكر أن، الفنانة داليا البحيري تشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

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