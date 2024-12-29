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سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. (صور)

04:53 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها أحدث إطلالاتها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت "سعيد" بإطلالة أنيقة داخل سيارتها، مرتدية ملابس باللون الأزرق.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "الديفا"، "مش بتكبري"، "الله على الجمال"، "روعة"، "جميلة في الأزرق".

وكانت سميرة سعيد قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "زن" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة سميرة سعيد كانت بالنسخة الأخيرة لمهرجان موازين في المغرب.

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سميرة سعيد اطلالة سميرة سعيد إنستجرام
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