سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. (صور)

حفل كامل العدد.. تامر عاشور يلتقي جمهوره في الإسكندرية

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها أحدث إطلالاتها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت "سعيد" بإطلالة أنيقة داخل سيارتها، مرتدية ملابس باللون الأزرق.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "الديفا"، "مش بتكبري"، "الله على الجمال"، "روعة"، "جميلة في الأزرق".

وكانت سميرة سعيد قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "زن" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة سميرة سعيد كانت بالنسخة الأخيرة لمهرجان موازين في المغرب.

اقرأ أيضًا:

رمضان 2025.. جيدا منصور تقابل ريهام حجاج في "أثينا"

حسن أبو الروس يعلن عن مسابقة بقيمة 5 مليون دولار

رمضان 2025.. رياض الخولي وحسن أبو الروس أحدث المنضمين لمسلسل "قهوة المحطة"

مصطفى كامل يودع 2024 مع جمهوره في حفل ليلة رأس السنة