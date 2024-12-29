أحمد الفيشاوي يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية في السينما

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن تسلمه الدكتوراه الفخرية في مجال صناعة السينما من الجامعة الأمريكية للعلوم، معبرًا عن امتنانه بهذا التكريم.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة تسلمه الجائزة، وعلق: "لحظة تسليمي الدكتوراه الفخرية في صناعة السينما من الجامعة الأمريكية للعلوم، مش عارف أعبر عن شكري بكلمات غير الحمد".

وأضاف: " إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم وظن الجمهور أفضل أعمل على تقديم أفلام من تمثيل وإخراج وإنتاج تكون أقوى من كل اللي فات".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة أكثر من فيلم، بينها: "السيستم" مع الفنان طارق لطفي والفنانة نسرين طافش، و"بنقدر ظروفك" مع الفنانة مي سليم.

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