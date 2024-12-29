رمضان 2025.. جيدا منصور تقابل ريهام حجاج في "أثينا"

كتبت- منى الموجي:

انضمت الممثلة الشابة جيدا منصور إلى أبطال مسلسل أثينا المقرر مشاركته في المنافسة الدرامية للموسم الرمضاني 2025.

المسلسل يضم فريق عمله عدد كبير من الفنانين: ريهام حجاج، سوسن بدر، محمود قابيل، سلوى محمد علي، أحمد مجدي، ونبيل عيسى وعلي السبع، تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

جيدا منصور شاركت في بطولة فيلم مين يصدق، مع الممثل الشاب يوسف عمر، والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي مؤخرا، بعدما نافس في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من إخراج زينة أشرف عبدالباقي.

وشاركت جيدا منصور بالتمثيل في العديد من الأفلام القصيرة، إلى أن جاءتها الفرصة الأولى في مسلسل ليه لأ؟!، الجزء الثالث، عندما اختارتها المخرجة نادين خان، والمسلسل بطولة نيللي كريم وأحمد طارق ومعتز هشام.

وكان أحدث أعمال جيدا منصور التليفزيونية مسلسل تيتا زوزو، بطولة إسعاد يونس، ومحمود البزاوي، إسلام إبراهيم، وحمزة العيلي إخراج شيرين عادل وتأليف محمد عبدالعزيز.