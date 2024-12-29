حسن أبو الروس يعلن عن مسابقة بقيمة 5 مليون دولار

كتبت- نوران أسامة:

أطلق الفنان حسن أبو الروس، مسابقة جديدة لجمهوره، بقيمة تبلغ قيمتها 5 مليون دولار مقابل معرفة اسم أغنيته القادمة.

نشر "أبو الروس"، مقطع فيديو يوضح فيه تفاصيل المسابقة، وذلك حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقال: "أغنيتي الجديدة هتنزل يوم 29، واللي هيقول الأغنية مع مين هيكسب ملايين، وأنا هكسب بجد مش زي أي حد، والفلوس حاضره ومعايا في الشنطة، 5 مليون دولار لبطل الأبطال".

يذكر أن الفنان حسن أبو الروس، انضم مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "قهوة المحطة"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025، بطولة كلًا من أحمد خالد صالح وأحمد غزي وهالة صدقي وبيومي فؤاد وانتصار وعدد آخر من النجوم.