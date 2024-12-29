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رمضان 2025.. رياض الخولي وحسن أبو الروس أحدث المنضمين لمسلسل "قهوة المحطة"

04:10 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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كتبت- منى الموجي:

انضم النجم رياض الخولي والفنان حسن أبو الروس لمسلسل قهوة المحطة الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، ليكونا أحدث المنضمين للعم.

"قهوة المحطة" تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال ويقوم باخراجه إسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة: أحمد خالد صالح وأحمد غزي وهالة صدقي وبيومي فؤاد وانتصار، ومن المتوقع أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقد مع كافة نجوم العمل.

يذكر أن المسلسل بطولة جماعية ويعرض في ١٥ حلقة، تدور أحداثها في إطار اجتماعي، تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات.

وانتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 موقع ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، ويعكف المؤلف عبدالرحيم كمال على الانتهاء من كتابة كافة حلقات المسلسل لتسليمها لشركة الإنتاج قبل بدء التصوير.

رياض الخولي حسن أبو الروس مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
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