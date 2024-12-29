حفل كامل العدد.. تامر عاشور يلتقي جمهوره في الإسكندرية

سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. (صور)

كتبت- منى الموجي:

أحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا في أحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

ورفع الحفل شعار "كامل العدد" وشهد تواجد جمهور من مختلف أنحاء العالم العربي إلى جانب الجمهور المصري.

وقدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا، من كل الحضور، منها: "هيجيلي موجوع، كلموها عني، تيجي نتراهن"، بالإضافة إلى تقديمه أحدث أغانيه "ياه" لايف للمرة الأولى.

ووجه تامر عاشور الشكر لكل القائمين على الحفل، مشيدا بتنظيمه وبالإضاءة والمسرح وكل التفاصيل الخاصة بالحفل.