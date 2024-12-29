محمد سعد يحتفل بعرض "الدشاش" في هذا الموعد

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن النجم محمد سعد، عن طرح فيلم "الدشاش"، الذي يقوم ببطولته، بداية من 1 يناير في دور العرض المصرية، على أن يطرح يوم 9 يناير، في الدول العربية، ومنها السعودية والإمارات .

ويستعد النجم محمد سعد، للإحتفال بالعرض الخاص للفيلم، في دور عرض مول مصر، مساء الأربعاء المقبل، الموافق 1 يناير.

جوزيف فوزي "مؤلف الفيلم"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، رد على سؤال عن تدخلات النجم محمد سعد، وخاصة أن العمل، هو الأول بينهما، وقال: "من جهتي وبلا مجاملة، لم أرى أجمل من محمد سعد في المعاملة سواء على المستوى الفني والإنساني، والحمد لله من أول لقاء، حصلت كيميا بيننا واتفقنا سويا على شكل الفيلم ".

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم: خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين طافش، رشوان توفيق، مصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، و من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.