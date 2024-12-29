توقعات ليلى عبداللطيف للهضبة عمرو دياب لعام 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف عن توقعاتها الخاصة بالنجم عمرو دياب لعام 2025، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وقالت "ليلى": "عمرو دياب كل ما بيكبر كل ما بيحلو ماشاء الله عليه، عمرو دياب بيعمل حفلات كتير كبيرة بيرجعنا لأيام زمان بالأغاني القديمة وهيعيد توزيعها في مقاطع صغيرة، وهنشوفه بيلف حول العالم مش في الدول العربية وبينجح".

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي، في أرينا مركز المنارة، يوم 17 يناير 2025، ويقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه.