تامر حسني يستعد لحفل رأس السنة في دبي.. (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان تامر حسني صورًا له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أثناء تواجده في مطار الرياض متجهًا إلى دبي استعدادًا لحفل رأس السنة.

وعلق تامر على الصور قائلاً: "في مطار الرياض، متوجهين إلى مطار دبي إن شاء الله، استعدادًا لحفل رأس السنة. اللهم اجعلها سنة أفضل وأجمل للجميع".

ويستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في دبي، وتشاركه الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والمقرر إقامته يوم 31 ديسمبر الجاري احتفالًا بالعام الجديد.

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

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