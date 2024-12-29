بسبب إطلالتها.. ميرنا نور الدين "تريند" على محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة ميرنا نور الدين، قوائم محرك البحث "جوجل"، بسبب إطلالتها الأخيرة، أثناء احتفالها بـ"الكريسماس".

شاركت ميرنا جمهورها ومحبيها الصور عبر حسابها الخاص عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، محاطة بأشجار عيد الميلاد والزينة.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر"، "حلويات رأس السنة"، "أبيض على الأبيض"، "الأجمل"، "حلوة".

وتشارك ميرنا نورالدين في دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، بطولة: أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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