"هيكون عندها حياة جديدة".. ماذا قالت ليلى عبداللطيف عن شيرين عبدالوهاب؟

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبد اللطيف عن توقعات تتعلق بالفنانة شيرين عبد الوهاب في عام 2025، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة mbc مصر.

وقالت ليلى "بالنسبة لشيرين الألبومات اللي عملتها كسرت الدنيا، هتستقر نفسيًا وعاطفيًا، وهتكسر الأرض، وشيرين في 2025 بإذن الله هتقف على رجليها، وهيكون عندها حياة جديدة".

وعن علاقتها بالفنان حسام حبيب: "أنا ما بشوف حسام حبيب في حياة شيرين بالمستقبل، بس أنا بشوفها زي أول ما بلشت شيرين زي أغنية "آه يا ليل".

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب عادت لجمهورها الفترة الأخيرة بعد غياب، وطرحت أكثر من أغنية حققت نجاحا كبيرا، كما أحيت أكثر من حفل، ولاقى ظهورها استحسان محبيها.

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