لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هذا ما توقعته ليلى عبداللطيف لـ أنغام في 2025

01:48 م الأحد 29 ديسمبر 2024

أنغام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

تنبأت خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبداللطيف بعام مشرق للمطربة الكبيرة أنغام، وذلك خلال لقائها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر.

وأعربت "ليلى" عن إعجابها الكبير بصوت أنغام، قائلة: "أنغام بتضل أنغام، والنغمة اللي في حياتها ما بتوقف، بإذن الله، أنغام ما في زي صوتها، شيرين وأنغام نمبر وان".

مشيرة إلى أن أنغام ستشهد نجاحًا كبيرًا في أبريل 2025: "وبتوقع لأنغام في شهر 4 بتعمل البوم بيكسر الدنيا".

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت حفلا غنائيا ضخما أمس 28 ديسمبر، وذلك في مدينة أبوظبي، ضمن حفلات استقبال العام الجديد 2025.

اقرأ أيضًا:

هل تحسنت حالة بشير الديك؟.. ابنته توضح لـ"مصراوي"

رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية ونجله يطلب الدعاء له (صورة)

مي كساب تخطف الأنظار بفستان أصفر في أحدث جلسة تصوير

نشوى مصطفى تكشف وصية زوجها بشأن العزاء بعد رحيله

الفنان سامح الصريطي يُعلن وفاة شقيقته وينعيها بكلمات مؤثرة

أنغام ليلى عبداللطيف برنامج الحكاية عمرو أديب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"هيكون عندها حياة جديدة".. ماذا قالت ليلى عبداللطيف عن شيرين عبدالوهاب؟

إعلان

إعلان

كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات
مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية
الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع