هذا ما توقعته ليلى عبداللطيف لـ أنغام في 2025

كتبت- نوران أسامة:

تنبأت خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبداللطيف بعام مشرق للمطربة الكبيرة أنغام، وذلك خلال لقائها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر.

وأعربت "ليلى" عن إعجابها الكبير بصوت أنغام، قائلة: "أنغام بتضل أنغام، والنغمة اللي في حياتها ما بتوقف، بإذن الله، أنغام ما في زي صوتها، شيرين وأنغام نمبر وان".

مشيرة إلى أن أنغام ستشهد نجاحًا كبيرًا في أبريل 2025: "وبتوقع لأنغام في شهر 4 بتعمل البوم بيكسر الدنيا".

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت حفلا غنائيا ضخما أمس 28 ديسمبر، وذلك في مدينة أبوظبي، ضمن حفلات استقبال العام الجديد 2025.

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