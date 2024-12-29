ليلى عبداللطيف: زوجة جورج كلوني تتعرض لحدث مؤسف في 2025"

كتبت- سهيلة أسامة:

تنبأت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر، بوقوع حدث مؤلم يتعلق بالمحامية أمل علم الدين، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني.

وقالت ليلى "ستكون الأنظار وسوف يركز الإعلام مع زوجة الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، المحامية أمل علم الدين كلوني وذلك بسبب حدث قد يكون مؤسفا".

من جانب آخر، الممثل جورج كلوني يشارك بالعملية الإنتاجية لعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "Red Platoon"، وفيلم الغموض والتشويق The Monster of Florence.

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