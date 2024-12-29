كتب- مصطفى حمزة:

نفى طارق عبدالستار، مدير أعمال المطرب رضا البحراوي، ما تردد عن نقل المطرب، إلى المستشفى، ومعاناته من هبوط حاد في الدورة الدموية.

طارق عبدالستار، مدير أعمال المطرب رضا البحراوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "رضا يخضع للعلاج في منزله، ولم يتم نقله إلى المستشفى، كما تردد، وغير صحيح، أنه يعاني من هبوط في الدورة الدموية".

وتابع "رضا يعاني من نزلة برد شديدة، وارتفاع في درجة الحرارة، والحمد لله حالته بدأت في التحسن".

ونشر "مالك" نجل المطرب رضا البحراوي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة لوالده مستلقيًا على السرير، وطلب من الجمهور الدعاء لوالده.

و كتب: "اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".